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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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إبراهيم عيسى: حرب أكتوبر اتظلمت في مصر

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن نصر أكتوبر هو الحدث الأعظم الوحيد في مصر الحديثة، موضحا أن حرب أكتوبر والاستعداد والتدريب والتنظيم هو العمل المشرق النبيل الهائل الوحيد، وحرب أكتوبر مثل قمة عظمة المصريين  بشكل يتجلى إلى حد يبصر الأعمى.

وأضاف  إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأربعاء، أن حرب أكتوبر مظلومة، حيث إن الاهتمام بها ومكانتها ظلمت خلال الـ50 سنه الماضية، قائلا: "نصر أكتوبر هضم حقه وظلم.

لابد أن يتم عقد ندوات ودراسات بخصوص حرب أكتوبر

وتابع  إبراهيم عيسى: “لم يأت اليوم الذي ندرس فيه حرب أكتوبر، لكنه جاء في صور بالدراسة وتحول إلى شكل تعليمي، ولم يعد نصر أكتوبر موضعًا للدراسة والحياة المصرية اليومية،” مؤكدًا أنه ولابد أن يتم عقد ندوات ودراسات بخصوص حرب أكتوبر وأهم معاركها وأبطالها وتفاصيل الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر.

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