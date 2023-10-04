السعودية تُدين الهجوم الإرهابي في النيجر وتُؤكد تضامنها

أدانت "الخارجية السعودية"، بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع الإثنين الماضي شمال غرب "تاباتول - منطقة طاوا في النيجر"، والذي استهدف مجموعة من قوات الأمن، ونتج عنه وفاة 29 جنديًا وإصابة آخرين بجروح بالغة، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، مساء اليوم الأربعاء.

ووفقًا لبيان صادر عن الخارجية السعودية؛ فقد أعربت المملكة عن بالغ الأسى والمواساة لأسر الضحايا ولدولة النيجر الشقيقة.

وشددت الوزارة علي وقوف المملكة مع النيجر، ورفضها التام لكل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف مهما كانت صوره ودوافعه.

بيان عاجل من "الجزائر" بشأن الأزمة القائمة في النيجر

أعلنت "وزارة الخارجية الجزائرية"، أن النيجر قبلت رسمًيا المُبادرة التي تقدمت بها الجزائر لعودة النظام الدستوري في البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام جزائرية، مساء الإثنين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان الإثنين، إن الحكومة الجزائرية، تلقت عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد وذلك في إطار المبادرة التي تقدم بها الرئيس عبدالمجيد تبون.

وأوضحت في البيان أن "القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها".

كذلك بادر الرئيس الجزائري بتكليف وزير الخارجية، أحمد عطاف، بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية.

تُجدر الإشارة إلى أن جيش النيجر أعلن يوم 27 يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجول في البلاد، وقال إنهم تحرك لوضع حد لتدهور الوضع الاقتصادي والأمني في النيجر.