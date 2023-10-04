تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي لمباراة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

أعلن إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، عن التشكيل الذي يخوض لقاء باريس سان جيرمان ،مساء اليوم الأربعاء في المباراة المقرر إقامتها على ستاد جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا .

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تشكيل نيوكاسل يونايتد لمباراة باريس سان جيرمان

بوب في حراسة المرمى

الدفاع: تريير - لاسيليس - شار - بيرن

خط الوسط: جيمارايش - لونجستاف - تونالي

الهجوم: ألميرون - جوردون – إسحاق.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا

تبدأ مباراة باريس سان جيرمان و نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 11 مساء بتوقيت الإمارات .