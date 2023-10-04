الأربعاء 04 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

إسعاد يونس تستعيد ذكرى 6 أكتوبر: إعلان العبور أحدث زلزالًا من الزغاريد

الفنانة إسعاد يونس
الفنانة إسعاد يونس

قالت الفنانة إسعاد يونس، إنها ابنة ضابط طيار حربي وإنه يمثل لها كل معاني الفروسية والنبل والإقدام والأمانة والبسالة، فكان يلخص كل صفات المؤسسة العسكرية التي كان يشرف بالانتماء لها، وتوفي عام 1965.

وأضافت إسعاد يونس، خلال حديثها، في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تنقلها قناة "إكسترا نيوز": «بعد وفاة والدي كنت بشوف حلم دخوله البيت علينا، وده عمره ما كان هيتحقق ويبقى واقع بس كان بيونسني كتير وبيحسسني بالأمان وكان يقولون عليا اتجننت لكني لم أُجن، أنا كنت فعلا بسمعه ومنذ 1967 حتى 1973 كان النفس حزينة مش مرتاحة».

txt

"عصابة عظيمة" يعيد إسعاد يونس للسينما بعد غياب عامين

txt

كريم عفيفى بجوار إسعاد يونس فى بطولة "عصابة عظيمة"

وتابعت أنها في 6 أكتوبر 1973 كانت تعمل في إذاعة الشرق الأوسط وقت إذاعة مسلسل «أرجوك لا تفهمني بسرعة» بطولة عبد الحليم حافظ ونجلاء فتحي، ولكن في اليوم العاشر من رمضان تحديدًا الساعة الثانية ظهرًا كان يوجد بيان عسكري قام برجّ المبنى ومصر جميعها بالزغاريد والسعادة ووجود برامج يتم تحضيرها وبيانات عسكرية مختلفة بيان يدل على انتصار مصر وشعبها وجنودها.

مواد متعلقة

إسعاد يونس تزين غلاف فوج العربية بالألماس اللافت

إسعاد يونس تستضيف كريس المصري وأيامنا الحلوة في مهرجان العلمين الليلة

إسعاد يونس تنفي امتلاكها فندق بالغردقة

رضا البحراوي في ضيافة إسعاد يونس..الليلة

حكاية طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. السر عند إسعاد يونس

إسعاد يونس تحيي ذكرى رحيل سمير غانم وسمير صبري برسالة مؤثرة

الجريدة الورقية