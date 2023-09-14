"عصابة عظيمة" يعيد إسعاد يونس للسينما بعد غياب عامين

بعد غياب تعود الفنانة إسعاد يونس، من جديد للسينما من خلال فيلم "عصابة عظيمة"، وذلك بعد مرور عامين على آخر عمل فني شاركت فيه، وكان فيلم "200" جنيه، الذي عرض عام 2021.

إسعاد يونس

وجسدت إسعاد يونس خلاله شخصية "عزيزة السيد"، كما ظهرت ضيف شرف عام 2022 في فيلمي فضل ونعمة، وفيلم من أجل زيكو.

وتتصاعد الأحداث الخاصة بالفيلم الذي يشارك به الكثير من الأبطال، من خلال العصابة التي تقرر "عظيمة" تكوينها لاسترداد حق نجلها الذي تعرض للنصب، بمساعدة العصابة، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي مليء بالتشويق.

إسعاد يونس

دور كريم عفيفي

ويتزوج الفنان كريم عفيفي، من الفنانة فرح الزاهد ضمن أحداث الفيلم، والتي تجسد شخصية "ماهي" ضمن أفراد العصابة، لتكون "عظيمة"- إسعاد يونس- هي حماتها، وتوجههم لعملية النصب والسرقة التي تعوّض حق نجلها.

فيلم "عصابة عظيمة" هو من تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، ومن بطولة الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، كريم عفيفي، رنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، وفرح الزاهد، ومجموعة كبيرة من النجوم الشباب.

وكانت استضافت الإعلامية اسعاد يونس مؤخرًا الفنان ماجد الكدواني فى برنامجها "صاحبة السعادة: حيث كشف الفنان ماجد الكدوانى، بعض المواقف التى جمعته بالفنانة إسعاد يونس، قائلا :"كنت ذاهب للحديث مع إسعاد يونس فوجدتها تأخذنى إلى المطبخ وكمية طواجن ورنجة وبصل فكانت مفاجأة بالنسبة لى ولم أغضب منها على الإطلاق".

أكد الفنان ماجد الكدوانى، إن البهجة فى معهد الفنون المسرحية مثل البهجة فى كلية الفنون الجميلة لأن هذا تخصص جميل، وكان لدينا أساتذة عظماء مثل سميرة محسن وجلال الشرقاوى، وامتحان القبول كان أمامى كرم مطاوح ومحمد توفيق، وكانت هناك هيبة واسعة لهؤلاء الأساتذة وكان لدى ضعف كبير فى معهد الفنون المسرحية.



إسعاد يونس

وتصدر النجم ماجد الكدواني التريند، وذلك بعد حلقته في برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس، وذلك بعدما ظهر وهو يبكي.

وذلك عندما دخلت ابنته ساندرا إلى استوديو برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دى إم سى، وقبَّل ماجد الكدوانى يد الفنانة إسعاد يونس، تعبيرا عن فرحته بوجود ابنته، وقام باحتضان ابنته، لتغنى ابنته أغنية تعبر فيها عن حجم حبها لوالدها.

وكان فاز النجم ماجد الكدوانى بجائزة أفضل ممثل عن مسلسل "موضوع عائلى 2"، فى حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما فى العلمين الجديدة.

وأكد ماجد الكدواني: “ألف شكر، ودائمًا نجمع فى الفن والإبداع، وشكرًا للشركة المتحدة على التنظيم، وأشرف زكى، وأوجه شكرًا خاصًا لجمال عبدالحميد، لأنه من المخرجين اللى شجعونى من مشهد فى "أرابيسك"، حتى وصلنا لـ”جسر الخطر"، والجائزة لناس كتير، على رأسهم أحمد الجناينى وأحمد الجندى، وكل فريق المسلسل".

واعتذر الفنان ماجد الكدوانى عن عدم إلقاء كلمته بعد تسلم جائزته من Starscrapers Awards وعاد ليتكلم قائلاً: اعذروني اتلبخت ونسيت أتكلم، وفخور بوجودى فى هذا المكان الرائع، ولازم أشكر الدكتور أشرف زكى على التنظيم والمجهود الرائع".

وأضاف الفنان ماجد الكدوانى قائلًا:"ليا كل الشرف أنى أقف قدام الفنان الكبير يحيى الفخرانى، لأنه تاريخ عظيم، وإحنا نشأنا على هذه العراقة والأصالة وعلى الاحترام للفن، مبسوط أوى إنى بأتكرم فى بيتى، لأن النقابة بيتنا، والتنظيم والمكان وكل حاجة رائعة النهارده".