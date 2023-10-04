ظهور مفاجئ لنيللى كريم وفتحى عبد الوهاب فى فيلم The Goat

يشارك عدد من النجوم ضيوف شرف في فيلم The Goat أو "المعزة" للمخرجة إلاريا بوريلي ومنهم نيللي كريم وفتحي عبد الوهاب وهشام عاشور.

وعبرت مخرجة الفيلم عن امتنناها لوجود هؤلاء النجوم المميزين بالعمل الذي من المقرر أن يعرض في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة .

نيللي كريم

قصة فيلم The goat

تدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية الى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

فتحي عبد الوهاب

أبطال فيلم The goat

الفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول، ويتضمن فريق عمل الفيلم مدير التصوير ديفيد فلاستيس ومصمم الملابس اندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، ومؤثرات خاصة فيتوريو سودانو المرشح للأوسكار مرتين والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.

هشام عاشور

المخرجة الاريا بوريلي هي كاتبة ومخرجة وممثلة، حازت على العديد من الجوائز، وبدأت مشوارها الفني كممثلة، ولكنها اهتمت بصناعة الأفلام، ويعتبر فيلمها A Girl from the Brothel واحدًا من المحطات البارزة في تاريخها المهني، والذي فاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجاني ميامي السينمائي الدولي لأفلام المرأة، ولوس أنجلوس السينمائي الدولي لأفلام المرأة، بجانب مشاركته في مهرجانات عالمية مثل مهرجان مدريد السينمائي الدولي ومهرجان فيكتوريا السينمائي، ونالت أعمالها إشادة من الأمم المتحدة ودعمًا من اليونيسيف.