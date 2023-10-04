اعتقال نجمة Afrobeats نايرا مارلي بسبب وفاة المغني المهباد

احتجاز نجمة Afrobeats نايرا مارلي، كجزء من تحقيق خاص بدأ في سبتمبر لإلقاء الضوء على الظروف المحيطة بوفاة المغني النيجيري محمد ، حسبما أعلنت شرطة ولاية لاغوس.

عزيز فاشولا الملقب نايرا مارلي، قد تم احتجازه لدى الشرطة للاستجواب" ، كتب بنيامين هوندين ، المتحدث باسم شرطة ولاية لاغوس في نيجيريا ، مضيفا الكلمة الرئيسية JusticeforMohbad (JusticeForMohbad).

وقبل بضع دقائق، أعلن نايرا مارلي على نفس الشبكة الاجتماعية (حيث يتابعه ما يقرب من 5 ملايين شخص) أنه "عاد إلى لاغوس لمساعدة السلطات في التحقيق الجاري".

من المهم بالنسبة لي أن ألعب دورا في قضية إيمول (لقب المهباد). سألتقي بالشرطة على أمل أن يتم الكشف عن الحقيقة وأن تسود العدالة».

وتوفي مهباد، واسمه الحقيقي إيليريولوا أولاديميجي ألوبا، مؤلف أغاني ناجحة مثل "Feel good"، في لاغوس في 12 سبتمبر عن عمر يناهز 27 عاما، في ظروف لا تزال غير واضحة، وتم فتح تحقيق خاص.

وأثارت وفاة المهباد ضجة في نيجيريا، أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، حيث كان المغني يتمتع بشعبية كبيرة، ولكن أيضا لأن العديد من الروايات من المعجبين والمقربين منه زعمت أنه تعرض للمضايقة والتهديد الجسدي لعدة أشهر من قبل شخصيات في صناعة الموسيقى القوية.

انطلقت مسيرة المهباد المهنية في عام 2019 بعد أن وقع عقدا مع شركة Marlian الموسيقية القوية التي تملكها مغنية الراب الشهيرة نايرا مارلي.

ومع ذلك ، انتهى تعاونهم في عام 2022 بعد تصاعد التوترات. في الأيام الأخيرة، اتهم العديد من المعجبين مغني الراب وفرقه بالتورط في وفاة مهباد، لا سيما من خلال عريضة على الإنترنت اجتذبت أكثر من 250,000 توقيع.

وقد رفضت نايرا مارلي هذه الاتهامات في عدة بيانات صحفية، وقالت إنه دمرته وفاة "أخ" و"صديق" أثناء وجوده في الخارج.