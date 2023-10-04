المغرب تعلن فوزها بحقوق تنظيم كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال

أعلنت مملكة المغرب، مساء اليوم الأربعاء، عن حصولها على حق تنظيم كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

الديوان الملكي يعلن استضافة المغرب لكأس العالم 2030

وأعلن الديوان الملكي الغربي قائلًا: "يزف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم».

وأضاف البيان المغرب: «ويمثل هذا القرار إشادة واعترافًا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى».

واختتم بيان المغرب: «وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك عن تهانيه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددًا جلالته التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة».

وأكدت قناة "الرياضية" المغربية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء، حصول المغرب على حقوق استضافة كأس العالم 2023 بالشراكة مع المغرب والبرتغال.