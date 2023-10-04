إزالة التعديات والاشغالات بشوارع نجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، اليوم الأربعاء، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات من عموم شوارع المدينة، وذلك لرفع مستوى النظام والتنسيق والترتيب العامة بالمدينة والظهور بالشكل الحضارى الذى يليق بمدينة نجع حمادى .

جاء ذلك بحضر النقيب محمد المرشدى رئيس وحدة المرافق ، و محمد حارث رئيس قسم الاشغالات.

واستهدفت حملة اليوم معظم شوارع المدينة( شارع توفيق الحكيم وشارع بور سعيد ومنطقة المجتمع الجديد، وتم ملاحقةالباعة الجائلين مغتصبى الطرق العامة الغير ملتزمين بتواجدهم بالسوق المؤقت بحديقة ١٥ مايو سوزان مبارك سابقا وبالفترة المسائية وتطبيق قرار مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية فى الموعد المحدد وذلك ترشيدا للطاقة .

وشدد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع جميع الاشغالات أول بأول لتحسين مستوى النظافة العامة والنظام بالمدينة خلال الفترتين.

ووجه مسؤولى الاشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى على رفع كافة الاشغالات التى تعرقل سير الماره والمركبات وتعكر صفو الشارع النجعاى.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام والمتابعة الميدانية المستمرة بقطاع النظافة العامةوالاشغالات، والحفاظ على الوجه الحضارية لكل مدينة بالمحافظة.