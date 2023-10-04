سقوط الأندية الإنجليزية في دوري الأبطال.. مانشستر ونيوكاسل الأمل الأخير

شهدت مباريات دوري ابطال أوروبا مساء أمس الثلاثاء سقوط الأندية الإنجليزية الكبار المشاركة في البطولة، وذلك في مواجهتي مانشستر يونايتد وجالتا سراي، وصدام أرسنال مع مضيفه لانس.

حيث شهدت مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري ابطال أوروبا، سقوطا مدويا للثنائي الإنجليزي أرسنال ومانشستر يونايتد أمام لانس وجالاتا سراي على الترتيب.

وتلقى مانشستر يونايتد هزيمة صادمة وسط جماهيره وملعبه "أولد ترافورد" أمام جالاتا سراي التركي بنتيجة 2-3.

وحملت ثنائية اليونايتد توقيع راسموس هويلوند في الدقيقتين 17 و67، فيما سجل لجالاتا سراي ويلفريد زاها وكريم أكتورك أوغلو وماورو إيكاردي بالدقائق 23 و71 و81.

وفي المجموعة الثانية، تلقى أرسنال هزيمة صادمة أيضا أمام مضيفه لانس الفرنسي بنتيجة 1-2، وهي واحدة من مفاجآت دور المجموعات.

وتجمد رصيد أرسنال عند 3 نقاط في المركز الثالث خلف لانس الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة، حيث استغل تعادل إشبيلية مع آيندهوفن.

وحقق لانس الانتصار مرتين وتعادل مرة واحدة أمام أرسنال، ليصبح بمثابة عقدة قوية لأبناء لندن.

مانشستر سيتي ونيوكاسل.. الأمل الأخير لحفظ ماء وجه الاندية الانجليزية

يشهد اليوم الأربعاء لقائين للأندية الإنجليزية في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي مانشستر سيتي مع لايبزج الألماني، كما يلتقي نيوكاسل مع باريس سان جيرمان.

ويعتلي مانشستر سيتي جدول ترتيب المجموعة السابقة في دوري أبطال أوروبا ويملك في رصيده 3 نقاط بعد انتصاره في الماراة الماضية على النجم الأحمر الصربي بثلاث أهداف مقابل هدف والتي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد.

كما يلتقي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بنظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية، ببطولة دوري أبطال.