"التصدي لظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية" ندوة بقرية بني حسين بأسيوط

تنظم مكتبة مصر العامة فرع أسيوط، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية تحت إشراف هاجر محروس، مديرة مكتبة مصر العامة فرع أسيوط. وعقدت المكتبة مؤخرًا ندوة بعنوان "التصدي لظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وأثره على الصحة والبيئة" بالتعاون مع جهاز شئون البيئة.

وتمت الندوة في مقر الوحدة المحلية لقرية بني حسين في مركز ومدينة أسيوط، وشهدت مشاركة حسني درويش أحمد رئيس مصلحة البيئة بمحافظة أسيوط، ومعتمدي مركز أسيوط وبني حسين، ومنى عبدالمالك عباس مديرة وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز أسيوط، وسميرة شوقي خير مديرة وحدة حقوق الإنسان بمركز أسيوط.

وحضر الندوة باسم أحمد توفيق كبير باحثي جهاز شئون البيئة وخالد محمد إبراهيم مدير إدارة الإعلان بجهاز شئون البيئة.

تأتي هذه الندوة في إطار توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وتهدف إلى توعية الجمهور بأهمية الحد من ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتأثيرها في الصحة والبيئة. ويعد هذا الأمر من أولويات الحكومة المحلية للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

وتم تقديم محاضرات توعوية وعروض فيديو توضح التأثيرات السلبية للحرق المكشوف على البيئة والصحة، وتم تبادل المعرفة والخبرات حول كيفية التخلص من المخلفات الزراعية بطرق بيئية وآمنة.

وتثمن مكتبة مصر العامة فرع أسيوط دور جميع المشاركين في نجاح الندوة وتسليط الضوء على هذه القضية المهمة. وتعكف المكتبة على تنظيم مزيد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية في المستقبل لتعزيز الوعي الثقافي والبيئي وتشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة في حماية البيئة وصحتهم.

"التصدي لظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية" ندوة في قرية بني حسين باسيوط

"التصدي لظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية" ندوة في قرية بني حسين باسيوط