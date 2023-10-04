ورشة فنية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر فى بيت ثقافة بلاط بالوادي الجديد

نظم بيت ثقافة بلاط ورشة فنية بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر نفذها الاطفال حيث شهدت ورشة الفنون حضورًا مميزًا، وذلك ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني. تم تنفيذ الورشة في إطار النشاطات الثقافية المتواصلة بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.

تهدف هذه الورشة الفنية إلى تعزيز الوعي الثقافي والتعبير الفني لدى الأطفال، وتشجيعهم على التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم من خلال الفن. تضمنت الورشة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية، مثل الرسم والتصوير والحفر على الخشب وصناعة الألعاب التقليدية.

تعاون المشاركون مع المدربين وتبادل الأفكار والتجارب الإبداعية، مما ساهم في تنمية مهاراتهم الفنية وتوسيع آفاقهم الفكرية. وقد تم توفير جميع المواد الفنية اللازمة للورشة، بما في ذلك الألوان والفرش والمستلزمات الأخرى.

شكلت هذه الورشة فرصة رائعة للأطفال للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر بشكل مميز ومبتكر، وليعبروا عن فخرهم وحبهم لوطنهم. كانت النتيجة النهائية للورشة مذهلة، حيث قام الأطفال بإنتاج أعمال فنية رائعة تعكس خيالهم وابتكاراتهم.

بعد انتهاء الورشة، تم عرض أعمال الأطفال في معرض فني تم تنظيمه في بيت ثقافة بلاط، حيث تمكن الزوار من مشاهدة وتقدير موهبة الأطفال وجهودهم المبذولة في الورشة. كانت هذه الفعالية فرصة لتشجيع المجتمع على دعم وتقدير الفنون والثقافة لدى الأطفال.