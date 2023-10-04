"الوادي والتعمير" ورشة حكي في بيت ثقافة الراشدة بالداخلة

بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الوادى الجديد وضمن خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد نظم بيت ثقافة الراشدة بالداخلة ورشة حكى بعنوان "الوادى والتعمير" ناقشها هانى يوسف.

وتم خلال الورشة مناقشة دور التعمير في تطوير وتنمية محافظة الوادي الجديد، واستعراض المشاريع الحالية والمستقبلية المقرر تنفيذها في المحافظة.

كما تم خلال الورشة تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للمحافظة وتشجيع المواطنين على المشاركة في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على هذا التراث. وقد حظيت الورشة بإقبال كبير من المواطنين والمهتمين بالثقافة والتاريخ، وقد أثبتت نجاحها في تعزيز الوعي الثقافي وتعزيز الروح الوطنية لدى المشاركين.

وكانت ورشة "الوادي والتعمير" مبادرة مهمة ومثمرة تعكس اهتمام الجهات المعنية بتعزيز الحوار الثقافي وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي للمحافظة.