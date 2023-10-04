مواجهة عائلية بمباراة ليفربول و رويال يونيون بالدوري الأوروبي

يشهد لقاء ليفربول بنظيره رويال يونيون سان جيلواز، والتي تجمعهما غدا الخميس، ضمن منافسات الدوري الأوروبي، مواجهة عائلية بين لاعب من كل فريق من الفريقين.

ويلتقي ألكسيس ماك أليستر، لأخيه كيفن ماك أليستر لاعب يونيون رويال.

وعلق يورجن كلوب علي مواجهة الأخوين ماك أليستر: " والدهما هنا، والعائلة بأكملها هنا، إنها لحظة كبيرة بالنسبة لهما".

وأضاف مدرب ليفربول: "إنها لحظة خاصة، إنهما شقيقان ويحبان بعضهما البعض، لكن الإخوة يتشاجرون أحيانًا، إنها قصة جانبية لطيفة، ونأمل ألا تكون القصة الرئيسية بعد ذلك".

موعد مباراة ليفربول و رويال يونيون

ومن المقرر أن يواجه ليفريول نظيره رويال يونيون سان جيلواز غداً الخميس في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.