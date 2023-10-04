"تنمية الوادي الجديد مستقبل مصر" محاضرة في بيت ثقافة القصر بالداخلة

فى إطار احتفال محافظة الوادى الجديد بعيدها القومي وضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد نظم بيت ثقافة القصر بالداخلة محاضرة ثقافية بعنوان "تنمية الوادى الجديد مستقبل مصر" حاضرها سيد احمد اسماعيل رئيس الوحدة المحلية لقرى القصر

وتناولت المحاضرة أهمية تطوير وتنمية الوادي الجديد كمنطقة استثمارية وسياحية وزراعية، حيث أشار السيد أسماعيل إلى أن المحافظة تحتوي على العديد من المقومات التي تجعلها مكانًا مثاليًا للاستثمار والتنمية، وتحدث عن خطط ومشروعات حكومية تهدف إلى تطوير المحافظة وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد المصري.

وقد حضر المحاضرة عددا كبيرا من المثقفين والشباب وممثلين عن المنظمات والجمعيات في المحافظة، وقد أثارت المحاضرة العديد من النقاشات والتفاعلات بين الحضور، حيث تم مناقشة عدد من الأفكار والمقترحات التي تهدف إلى دعم وتنمية المحافظة. ويأتي تنظيم هذه الفعاليات ضمن جهود الدولة المصرية لتنمية الصعيد المصري وتعزيز الحضور الثقافي والسياحي في المناطق الداخلية للبلاد.

محاضرة ثقافية في بيت ثقافة القصر بالداخلة

محاضرة ثقافية في بيت ثقافة القصر بالداخلة