"نصر أكتوبر يوم العزة والكرامة" محاضرة ثقافية في مكتبة الطفل والشباب بتنيدة

فى إطار الاحتفال بذكرى انتصارات اكتوبر وضمن خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد نظمت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة بالداخلة محاضرة ثقافية بعنوان "نصر اكتوبر يوم العزة والكرامة" حاضرها احمد توفيق

تناول أحمد توفيق في محاضرته تاريخ الحرب التي دارت بين مصر وإسرائيل في عام 1973، وأهمية الانتصارات التي حققتها مصر في تلك الحرب من أجل استعادة الأرض المحتلة. كما تحدث عن دور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الراحل أنور السادات في إعداد وتنفيذ هذه الحرب المصيرية.

وحث توفيق الحضور على الاستمرار في التعرف على تاريخ بلادهم وعلى الدفاع عنها، وتذكيرهم بأن دماء شهدائنا جعلت مصر دوماً قوية ومحترمة في عيون العالم.

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية التي ينظمها القطاع الثقافي في مصر بهدف تعزيز الوعي والثقافة العامة لدى المواطنين. ويعد المكتبة العامة موطناً للعديد من هذه الأنشطة، حيث تعد منصة متعددة الاستخدامات تستخدم لتنظيم المعارض وورش العمل والندوات والمحاضرات.

محاضرة ثقافية في مكتبة الطفل والشباب بتنيدة