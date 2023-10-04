تراجع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي وسط امتلاء المخزونات

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي ( الاتحاد الأوروبي ) مع توقعات بطقس معتدل لشهر أكتوبر مما طغى على مخاطر أو نقص فى الإمدادات.

الغاز الطبيعي

كما يستمر ضخ الغاز في مواقع التخزين داخل الاتحاد الأوروبي، التي أصبحت الآن ممتلئة بنسبة تزيد على نحو 95%.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى بكثير من المعدلات الموسمية في شمال غربي أوروبا خلال معظم أيام الشهر الحالي، وهو ما يساعد في إبقاء الأسعار تحت السيطرة، إلى جانب الطلب الصناعي الضعيف، على الرغم من قلة الإمدادات.

وذلك، فيما لا تزال الإمدادات من النرويج، أكبر مزود الغاز في أوروبا، أقل من طاقتها وسط الصيانة الموسمية الطويلة.

وتراجعت تدفقات الغاز الجزائري إلى إيطاليا عن المعتاد منذ يوم الأحد.

"أوبك+" تبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير

النفط

قالت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة "أوبك+" اليوم الأربعاء إنها ستواصل تقييم الأوضاع بسوق النفط العالمية، مؤكدة استعداد دول المجموعة للتعامل مع تطورات السوق واتخاذ إجراءات إضافية في أي وقت.

وأعادت اللجنة التأكيد في بيان أصدرته في ختام اجتماعها الذي جرى اليوم عن بعد على التزام الدول الأعضاء في المجموعة بقرار خفض إمدادات النفط حتى نهاية العام المقبل حسب المتفق عليه في الرابع من يونيو/حزيران.

وأضاف البيان أن الدول الموقعة على إعلان التعاون من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها امتثلت بصفة عامة بقرار تقليص الإمدادات، وحثت اللجنة جميع الدول على تحقيق الامتثال الكامل والالتزام بآلية التعويض.

وأوضحت اللجنة أنها ستواصل تقييم ظروف السوق عن كثب مع ملاحظة استعداد دول إعلان التعاون لمعالجة تطورات السوق والاستعداد لاتخاذ تدابير إضافية في أي وقت، بناءً على التماسك القوي بين أوبك بلس.

كما أعربت اللجنة عن تقديرها ودعمها الكامل لجهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى دعم استقرار سوق النفط، وجددت تقديرها لخفض المملكة الطوعي الإضافي بمقدار مليون برميل يوميا وتمديده حتى نهاية العام.

وأقرت اللجنة قيام روسيا بتمديد تخفيضه الطوعي الإضافي للصادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2023.

ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة (الحادي والخمسين) في 26 نوفمبر 2023.