حركة تغييرات جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالدقهلية

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، حركة جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدد من المراكز والمدن، عقب الانتهاء من الاختبارات التي تمت اليوم من خلال لجنة القيادات بالمحافظة.

وقال مختار، إن الحركة الجديدة تأتي في إطار توجهات الدولة التي تستهدف ضخ دماء جديدة وتمكين الشباب والمرأة، مضيفاً أن هذه الحركة الجديدة تأتي أيضًا لتحقيق لمبدأ التدوير الوظيفي طبقا لقرار مجلس الوزراء.

وأشار المحافظ، إلى أن الحركة تمت على أسس من العدالة والشفافية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة، موجهاً بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

وشملت الحركة ندب مي محمد عبدالرزاق من العمل نائب رئيس مركز المنصورة للعمل نائب رئيس حي غرب المنصورة، وجيهان توكل عبدالعظيم من العمل نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة نبروة، وسهام صلاح أبوبكر من العمل نائب رئيس مركز المنصورة للعمل نائب لمركز ومدينة شربين، وجهاد مصباح إبراهيم من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة دكرنس للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة شربين، وعلاء الدين شوقي من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة اجا للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة بني عبيد، وطه عبدالقادر السباعي نائب رئيس مركز ومدينة شربين للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة بني عبيد، وعلي إبراهيم جميل من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اجا للعمل نائب رئيس مركز ومدينة اجا، وإيمان عبدالرحمن محمد من العمل نائب رئيس مركز ومدينة بني عبيد للعمل نائب لرئيس مدينة محلة دمنة، وإبراهيم صابر شبكه من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة الجمالية للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة المنصورة، ومحمد حسن عبده من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة شربين للعمل نائب لرئيس مركز المنصورة، وشعبان الجارحي حسن من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الجمالية للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة الجمالية و ندب أحمد هلال زهري من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة الكردي للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة المطرية وندب إبراهيم عبدالله عبدالفتاح من العمل بالديوان العام للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة ميت سلسيل و ندب أحمد حامد مصطفى من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شربين للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة دكرنس - ندب جيهان محمود المرسي من العمل نائب لرئيس مدينة الكردي للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة دكرنس و ندب ياسر عمر حمزه من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين للعمل نائب رئيس مدينة الكردي و ندب السيد أحمد حجاج من العمل نائب رئيس مركز ومدينة المطرية للعمل نائب لرئيس مدينة الكردي و ندب السيد ابراهيم فاضل من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين و ندب هبه محمود حسن من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة نبروه للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة طلخاو ندب حنان فوزي عبدالباري من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة تمي الأمديد) .

وتم إلغاء ندب محمد أمين نور من العمل رئيس الوحدة المحلية بديمشلت التابعة لمركز ومدينة دكرنس وعودته لجهة عمله الأصلية بمركز ومدينة دكرنس.