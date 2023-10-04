كلوب يعلق علي واقعة الخطأ التحكيمي في مباراة ليفربول وتوتنهام

علق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن واقعة التحكيم في مباراة فريقه السابفة بالدوري الإنجليزي أمام توتنهام، والتي أثارت لغط كبير.

وقال كلوب في المرتمر الصحف الخاص بمبارة لفيربول في الدوري الأوروبي:"إذاعة محادثات الفار، لم يُغيّر أي شيء، لقد رأيت النتيجة النهائية وهي أن هدف صحيح لم يُحتَسب لكن كان من المهم التعامل مع الأمر بشكل جيد جدًا".

وأضاف كلوب: "انا لست غاضبًا من أي أحد من الحكام لما حدث، لايجب التهجم عليهم، لقد ارتكبوا خطأ وتحملوا المسؤولية وشعروا بشعور مروع وهذا كافي بالنسبة لي، لاداعي للعقوبات".

وأكمل كلوب: "ماحدث كان خطأ وخطأ واضح لكن كان يجب أن يكون هناك حلول ومنها "إعادة المباراة" وهو ما لن يحدث".

وواصل كلوب: "على قدر ما أذكر لم يتم إعادة أي مباراة قد لُعبت ولذلك أرى بأنه يجب أن يكون هناك "إعادة" للمباريات هذا هو الحل العادل".

وأردف كلوب: "نتحدث عن الفار لكن ماجعل ذلك اليوم أكثر صعوبة هو الحالات الأُخرى مثل طرد كيرتيس جونز والتي لم تستوجب الطرد، أعتقد أن الطرد كان خطأ واضح أيضًا".

وأكد كلوب: "مايُعجبني هو أني رأيت فريق مذهل يُقاتل ضد كل الظروف، لم نحصل على النقاط لكن يمكننا استغلال كل المعلومات الأُخرى وهذا ماسنفعله".

موعد مباراة ليفربول و رويال يونيون

ومن المقرر أن يواجه ليفريول نظيره رويال يونيون سان جيلواز غداً الخميس في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.