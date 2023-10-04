إزالة حالة بناء مخالف بقرية أولاد نجم بنجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة بناء مخالفا للقانون بحوض أبو شيبه بزمام قروى أولاد نجم القبلية.

جاء ذلك بحضور حسيبة سراج الدين رئيس مجلس قروى أولاد نجم القبلية، وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن الإزالة عبارة سور بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 200 متر تقريبًا، ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون، بناحية حوض أبو شيبه تعدى بالبناء على الأرض الزراعية بزمام الوحدة المحلية لقرية أولاد نجم القبلية وتمت الإزالة تحت سطح الأرض، مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.