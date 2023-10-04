الذهب العالمي يتراجع مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات

عادت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر، لتتجه صوب أدنى مستوى في 7 شهور في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد بيانات وظائف أميركية قوية أبقت على توقعات بالمزيد من التشديد النقدي بينما تراجع البلاديوم لأدنى مستوى منذ أواخر 2018.

أسعار الذهب

وهبطت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بما يصل نسبته نحو 0.2% ليصل إلى مستوى سعر 1819 دولارا للأونصة، كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى سعر 1835.50 دولار.

وانخفضت أسعار الذهب للجلسة السابعة على التوالي أمس الثلاثاء لتلامس أدنى مستوى منذ مارس عند 1813.90 دولار بسبب ارتفاع الدولار مدعومًا بالبيانات التي أظهرت زيادة غير متوقعة في فرص العمل بالولايات المتحدة في أغسطس.

وارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 16 عامًا، مما قلل الطلب على المعدن النفيس (الذهب) الذي لا يدر عائدًا.

وينظر مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل على أنه دليل على نجاح سياساتهم المتعلقة بالتشديد النقدي.

كما ضغط ارتفاع الدولار على المعادن النفيسة الأخرى المسعرة بالعملة الأميركية، إذ تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 21.03 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ منتصف مارس في الجلسة السابقة.

وانخفض البلاتين أيضا 0.9% إلى 863.48 دولار، وهو أدنى مستوى في عام. وكذلك تراجع البلاديوم 2.2% إلى 1163.55 دولار ليسجل أدنى مستوى منذ نوفمبر 2018.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2160 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2463 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2262 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1851 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1440 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر1234 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 925 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17280 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1826 دولارًا للأوقية.