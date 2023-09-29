أسعار الذهب في مصر اليوم.. فرصة للمخطوبين

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 29 سبتمبر، بمحلات الصاغة تراجعا بشكل ملحوظ، وسط انخفاض سعر الأونصة في بورصة الذهب العالمية، وكذلك انخفاض أسعار أعيرة الذهب 21 و 24 و18 في مصر، كما انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 136 جنيها دفعة واحدة.

أسعار الذهب اليوم



عيار 24 بيع 2,491 شراء 2,503

عيار 22 بيع 2,284 شراء 2,294

عيار 21 بيع 2,180 شراء 2,190

عيار 18 بيع 1,869 شراء 1,877

عيار 14 بيع 1,453 شراء 1,460

عيار 12 بيع 1,246 شراء 1,251

الاونصة بيع 77,483 شراء 77,839

الجنيه الذهب بيع 17,440 شراء 17,520

الكيلو بيع 2,491,429 شراء 2,502,857

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر