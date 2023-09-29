أسعار الذهب في مصر اليوم.. فرصة للمخطوبين
شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 29 سبتمبر، بمحلات الصاغة تراجعا بشكل ملحوظ، وسط انخفاض سعر الأونصة في بورصة الذهب العالمية، وكذلك انخفاض أسعار أعيرة الذهب 21 و 24 و18 في مصر، كما انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 136 جنيها دفعة واحدة.
أسعار الذهب اليوم
عيار 24 بيع 2,491 شراء 2,503
عيار 22 بيع 2,284 شراء 2,294
عيار 21 بيع 2,180 شراء 2,190
عيار 18 بيع 1,869 شراء 1,877
عيار 14 بيع 1,453 شراء 1,460
عيار 12 بيع 1,246 شراء 1,251
الاونصة بيع 77,483 شراء 77,839
الجنيه الذهب بيع 17,440 شراء 17,520
الكيلو بيع 2,491,429 شراء 2,502,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر