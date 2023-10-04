المنتخب السعودي للفروسية يحقق الذهبية الثالثة بـ دورة الألعاب الأسوية

حصد المنتخب السعودي للفروسية، الأربعاء، الميداليات الذهبية في مسابقة قفز الحواجز للفرق، بعد منافسة مع قطر والإمارات في شوط التمايز، ضمن دورة الألعاب الآسيوية «هانجتشو 2022».



ومثل المنتخب السعودي في المنافسة كلٌّ من مشاري الحربي، عبد الله الشربتلي، عبد الرحمن الراجحي، ورمزي الدهامي.



وحل المنتخب السعودي في المركز الأول خلال الترتيب العام، بزمن 220.71 ثانية دون أن يسجل أي أخطاء، قبل أن تنتقل المنافسة إلى شوط التمايز الذي نافس فيه المنتخب السعودي نظيراه القطري والإماراتي.

المنتخب السعودي للفروسية يحقق الذهبية الثالثة في دورة الألعاب الآسيوية



والذهبية هي الثالثة للسعودية في دورة الألعاب الآسيوية، بعد ميداليتي يوسف مسرحي وعيسى غزواني، كما حصلت على فضيتين حققهما عبدالله أبكر ومحمد تولو، إضافة إلى برونزية حسين آل حزم.