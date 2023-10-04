الأربعاء 04 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

ياسمين صبري تستعين بحزام الكورسية لتخطف الأنظار في أحدث ظهور

الفنانة ياسمين صبري
الفنانة ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها بأحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بلوك جذاب وملامح ناعمة.

 

ياسمين صبري

إرتدت ياسمين صبري بلوزة ستان باللون الأبيض متعددة الطيات، وتنورة مُجسمة باللون الأسود، بالإضافة لحزام عريض بصيحة الكورسية وتميز بأزرار ذهبية، مما عكس رشاقتها وأناقتها.

 

ولم تتكلف ياسمين في ارتداء المجوهرات، فاكتفت بأقراط من اللؤلؤ تتدلى من أذنيها، وإسورة ذهبية في إحدى اليدين.

 

 من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها تتدلى على أحد كتفيها وظهرها بصيحة الويفي الناعم.

وضعت ياسمين مكياجًا مميزًا أبرز جمال عينيها، فاعتمدت الكحل الأسود مع الرموش الكثيفة وظلال العين بدرجات النود؛ لتحصل على عينين واسعتين، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون الوردي، كما اختارت أحمر شفاه باللون الوردي؛ مما تماشى مع لون بشرتها وإطلالتها.

 

 

مواد متعلقة

أحمد حلمي يكشف سر استمرار زواجه من منى زكي ودوره كـ"أب"

أحمد حلمي: "حبيت خالة واحد صاحبي وعشت طفولة قاسية"

ياسمين صبري تحدث ضجة بالأسود المجسم

شريف مدكور يدافع عن ياسمين صبري بعد تعرضها للانتقادات

ياسمين صبري تكشف عن مهنتها المفضلة حال عدم عملها بمجال الفن (فيديو)

ياسمين صبري تستعرض أنوثتها بفستان جريء وسط الطبيعة

ياسمين صبري تبرز قوامها الرياضي بفستان ساحر ومكياج نود

ياسمين صبري تظهر بقميص باهظ الثمن احتفالا بـ "البعبع" (صور)
الجريدة الورقية