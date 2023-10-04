ياسمين صبري تستعين بحزام الكورسية لتخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها بأحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بلوك جذاب وملامح ناعمة.

ياسمين صبري

إرتدت ياسمين صبري بلوزة ستان باللون الأبيض متعددة الطيات، وتنورة مُجسمة باللون الأسود، بالإضافة لحزام عريض بصيحة الكورسية وتميز بأزرار ذهبية، مما عكس رشاقتها وأناقتها.

ولم تتكلف ياسمين في ارتداء المجوهرات، فاكتفت بأقراط من اللؤلؤ تتدلى من أذنيها، وإسورة ذهبية في إحدى اليدين.

من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها تتدلى على أحد كتفيها وظهرها بصيحة الويفي الناعم.

وضعت ياسمين مكياجًا مميزًا أبرز جمال عينيها، فاعتمدت الكحل الأسود مع الرموش الكثيفة وظلال العين بدرجات النود؛ لتحصل على عينين واسعتين، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون الوردي، كما اختارت أحمر شفاه باللون الوردي؛ مما تماشى مع لون بشرتها وإطلالتها.