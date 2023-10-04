الاتحاد الإنجليزي يوقف لاعب تشيلسي بسبب الحكم

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء، إيقاف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، بالإضافة إلي تغريمه.

الاتحاد الإنجليزي يعلن إيقاف ريس جيمس

وأعلن الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي له اليوم الأربعاء، عن إيقاف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ريس جيمس، بالإضافة إلي تغريمه 90 ألف جنية إسترليني.

وأضاف تشيلسي في بيانه أن يقاف جيمس قد جاء بعد اعترافه باستخدام ألفاظ غير لائقة تجاه حكم مباراة فريقه ضد أستون فيلا.

إيقاف جيمس سيعني غيابه عن المباراة المقبلة لتشيلسي والتي سيواجه فيها بيرنلي يوم السبت المقبل.

و لن يكون غياب جيمس مؤثرا بالنسبة للاعب أو تشيلسي كونه يعاني من إصابة كانت ستجعله يغيب عن المباراة في جميع الأحوال.

ولم يشارك جيمس سوى في مباراة واحدة منذ بداية الموسم وكانت في الجولة الأولى ضد ليفربول.

ومن المتوقع أن يعود الظهير الأيمن صاحب الـ 23 عاما للمشاركة مع تشيلسي عقب نهاية التوقف الدولي المقبل.

ويحتل تشيلسي حاليا المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط بعد 7 جولات.