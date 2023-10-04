فطار صحي وسريع.. طريقة عمل وافل بالموز والعسل

يمل البعض من تناول وجبة الإفطار المعتادة، مثل الفول والطعمية والبيض، لذا نقدم لك طريقة عمل وافل بالموز والعسل، كوجبة إفطار صحية وخفيفة سيعشقها الكبار والصغار.

طريقة عمل وافل بالموز والعسل

المقادير

- حليب : 2 ملعقة كبيرة

- دقيق : نصف ملعقة كبيرة

- البيض : 3 حبات

- جوز الهند : 2 ملعقة كبيرة

- الموز : 2 حبة (مقطع)

- العسل : ملعقتان كبيرتان ونصف (أبيض)

طريقة التحضير

في وعاء عميق، اخلطي البيض مع الحليب، والدقيق، وجوز الهند، باستخدام المضرب الكهربائي.

ضعي خليط الوافل في صينية دائرية الشكل، وأدخليها إلى الفرن حتى تنضج.

في وعاء جانبي، اخلطي الموز مع العسل حتى يمتزج.

وزعي مزيج الموز والعسل فوق الوافل وقدميه.

فوائد تناول الموز

دعم بناء العضلات

يعتبر الموز وجبة خفيفة ممتازة للرياضيين والمتمرنين لأنه يوفر إلكتروليتات تُفقد عادةً في العرق ، مما قد يساعد في تقليل تقلصات العضلات بعد التمرين، تظهر الأبحاث أن المغنيسيوم عنصر غذائي يمكن أن يساعد في تقلص العضلات، والاسترخاء، وتخليق البروتين، وهو أمر ممتاز لبناء كتلة العضلات الخالية من الدهون.

تعزيز الطاقة ودعم فقدان الوزن

يحتوي الموز على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز ، والتي يمكن أن توفر دفعة سريعة من الطاقة، تشير الأبحاث إلى أن المغنيسيوم الموجود في الموز قد يساعد بشكل طبيعي في رفع قدراتهم التنشيطية بسبب كيف يمكن لهذه المغذيات أن تدعم وظيفة التمثيل الغذائي الصحية بينما تساعد أيضًا في تحلل الدهون ، وهي عملية فيزيولوجية حيث يقوم جسمك بتفكيك مخازن الدهون، وتحويلها إلى طاقة.

تنظيم سكر الدم

يحتوي الموز على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ، مما يعني أنه قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

تنظيم ضغط الدم

وفقًا لبعض الأبحاث، تتمثل إحدى فوائد الموز في أنه قد يساعد في تنظيم مستويات ضغط الدم لأنها تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ولكنها منخفضة في الصوديوم.

دعم حركات الأمعاء الصحية

يمكن أن يكون الموز الغني بالألياف تذكرة ذهبية لحركات الأمعاء الصحية والمنتجة، البكتين ، وهو ألياف موجودة في كل من الموز الناضج وغير الناضج ، قد يساعد في دعم عادات الأمعاء الصحية عن طريق منع الإمساك.