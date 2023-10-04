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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أسهل طريقة لتحضير شوربة الجمبري الصحية

شوربة الجمبري
شوربة الجمبري

شوربة الجمبري المسلوق من الأطباق الصحية والشهيه التي يمكنك تحضيرها كطبق جانبي مع أطباق السمك والسلطات اللذيذة، كما تساعدك على الشبع بشكل أسرع.

 

طريقة عمل شوربة الجمبري

المقادير

- الجمبري : كيلو (مسلوق / متوسط الحجم)

- البصل : 1 حبة (كبير ومقطع جوانح)

- البصل الأخضر : عود (مقطع شرائح)

- فلفل رومي : 2 حبة (ملون)

- الكرفس : عود

- كزبرة خضراء : كوب

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- ماء ساخن : 2 كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الكزبرة : ملعقة صغيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة

 

طريقة التحضير

في قدر على النار، سخني الزيت النباتي، وأضيفي البصل، والفلفل الرومي، والكرفس، والكزبرة الخضراء، والبصل الأخضر، وقلبي المكونات لعدة دقائق.

أضيفي الجمبري المسلوق وقلبي حتى يتغير لونه.

صُبي الماء وتبلي بالملح، والفلفل الأسود، والكزبرة، والكمون.

اتركي الشوربة تغلي على النار حتى تنضج تماماً.

اسكبي الشوربة في طبق التقديم، وقدميها ساخنة.

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