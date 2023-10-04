وكيل صحة القليوبية يزور مستشفى الأطفال التخصصي ببنها

أجرى اليوم د. حموده عيد الجزار وكيل الوزارة زيارة تفقدية لمستشفى الأطفال التخصصي ببنها ، استقبلهم خلالها الدكتور محمود البرنس مدير المستشفي، والدكتورة عبير نجيب ، والدكتور وليد بكر ، نائبي المدير و بعض السادة رؤساء الأقسام.

وأثناء الزيارة دار اللقاء حول عدة محاور هامة علي رأسها التأكيد علي دوام واستمرارية تقديم خدمات طبية متميزة ، وأن يكون هناك تنسيق دائم ومستمر بين غرفة الطوارئ بالمديرية وإدارة المستشفي من أجل التعاون المثمر لتسكين حالات الطوارئ علي مدار ٢٤ ساعة، والعمل بجدٍ واخلاص من أجل الارتقاء بتلك المستشفي العريقة و تسجيلها بهيئة الاعتماد والرقابة GAHAR ،

كما أكد أيضاً علي ضرورة استغلال قدرات المستشفي المتميزة ، وعلي وجه الخصوص جراحات الأطفال المتقدمة.

ثم قام بعد ذلك الدكتور وكيل الوزارة بتفقد أقسام المستشفي والإطمئنان علي أحوال المرضي وذويهم ..

جدير بالذكر أن المستشفي تضم عدد 2 مبني و تعمل بقوة 125 سرير تنوعت بين 13حضانة للجراحات المتخصصة و35 حضانة للأطفال المبتسرين ، بالإضافة إلي أسرة العنايات والتي يبلغ عددها 22 سرير ، وأسرة الأقسام الداخلية والتي يبلغ عددها 55 سريرا.

كما تضم المستشفي وحدات تخصصية مثل وحدة الأورام وأمراض الدم ، والعلاج بالكيماوي الأمر الذي لاقي استحسان كبير من الدكتور وكيل الوزارة ، بعد ان اطمأن علي المرضي واستمع لذويهم والذين أعربوا عن خالص شكرهم لفريق العمل داخل وحدة الأورام..

وتفقد أيضاً الأقسام الداخلية لجراحات الأطفال والتي تضم 17 سريرا وقسم الأطفال الباطني والذي يضم 16 سريرا، وكذلك قسم العمليات الذي يضم 3 غرف مجهزة لإجراء جميع العمليات الجراحية المتخصصة ، والتي تحتوي أيضاً علي جهاز C_ARM ومنظار جراحي ، وكذلك قسم عمليات اليوم الواحد والذي يضم 16 سريرا.

كما تضم أيضاً وحدة لمناظير الجهاز الهضمي، كما تفقد قسم الحضانات بفرعيها [الجراحية ،و حضانات المبتسرين]، والتي تستقبل جميع حالات الأطفال حديثي الولادة.



وأشاد الدكتور حموده عيد الجزار بأداء الدكتور حسام الدين مصطفي استشاري الأطفال وحديثي الولادة ورئيس قسم الحضانات بالمستشفى.

كما قام أيضاً بالمرور على المعمل، وتمتلك المستشفى معملا متكاملاً يشمل تحاليل الميكروبيولوجي ، وتحاليل الدم وتحاليل الكيمياء كوظائف الكبد والكلي وغيرها، وكذلك تضم بنك دم تجميعي وتخزيني يشمل جميع الفصائل المختلفة، وتقدم سيادته بخالص الشكر والتقدير لمسئولة المعمل وفريقها المعاون.

وأخيراً قام بتفقد قسم الإستقبال والطوارئ، واطمأن علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات بالطوارئ.

وفى نهاية الزيارة تقدم الأستاذ الدكتور حموده عيد الجزار بخالص شكره وتقديره لإدارة المستشفي بقيادة الدكتور محمود البرنس وفريق العمل بالمستشفي لحفاوة الاستقبال، والأداء الفني المتميز بالمستشفي والتي تعد نموذج يحتذي به في طب الأطفال علي مستوي جميع محافظات مصر.