أحمد العوضي يعلن انفصاله عن ياسمين عبد العزيز والسبب "حق عرب"

قررالفنان أحمد العوضي أن يخوض الماراثون الرمضاني المقبل لـ2024، بمسلسل جديد، دون أن يشارك زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في البطولة مثل الأعوام الماضية.

وأعلنت الشركة المنتجة للمسلسل أن أيام قليلة سيبدأ النجم أحمد العوضي تصوير مسلسله الجديد ليشارك من خلاله في موسم رمضان 2024.

كما أعلنت الشركة المنتجة أن تم الاتفاق على اسم المسلسل بشكل مبدئي على أن يكون بعنوان" حق عرب" ، ومن المفترض أن يتعلن عن باقي التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة، وحق عرب من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

وعلى جانب آخر، يواصل العوضي في الفترة الحالية تصوير فيلمه الجديد الاسكندراني، إخراج خالد يوسف والذي يظهر من خلاله بشخصية سماك، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي.

وشارك العوضي في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل ضرب نار، الذي جمعه مع ياسمين عبدالعزيز، وكان من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري، وشارك فيه كل من سهير المرشدي، ماجد المصري، أحمد بدير، انتصار، ضياء عبدالخالق، أحمد عبدالله محمود، هدى الإتربي، إيمان السيد، أحمد غزي، تامر نبيل.