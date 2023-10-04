مصرع شخص وإصابة الأخر في حادث تصادم بالجيزة

مصرع شخص وإصابة آخر بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي في محافظة الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث سير ومصرع شخص وإصابة آخر وبالانتقال سريعًا إلى مكان الحادث.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أثناء سير سيارة نقل بمقطور قيادة سائق 25 سنة، مصاب بنزيف في المخ وكسور وسحجات متفرقة بالجسم، وبصحبته التباع 16 سنة، متوفى، انفجر الإطار الأمامي للسيارة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حذرت الإدارة العامة للمرور، من نوم السائق أثناء القيادة أعلى الطرق الرابطة بين المحافظات، وتناشد إدارة المرور بتجنب القيادة ليلا تحاشيا للنوم أثناء السير على الطرق، بسبب عدم أخذ السائق قسطا كافيا من النوم ولتفادي الغفوة أثناء قيادة السيارة، تنصح "المرور" باتباع التالى:

- الحصول على قسط كاف من النوم قبل قيادة السيارة.

- التوقف عن قيادة السيارة عند الشعور بالنعاس، وأخذ قسط من الراحة داخل السيارة أو خارجها.

- فتح نوافذ السيارة واستنشاق الهواء الطبيعي بدلا من تشغيل التكييف.

- تجنب العقاقير التي تسبب النعاس، كمضادات الحساسية ومسكنات الألم.

- الحرص على تناول الوجبات الخفيفة قبل قيادة السيارة، بدلا من الدسمة، التي تزيد من الرغبة بالنوم.

- يفضل بقاء أحد الأشخاص المرافقين للسائق يقظاً لمؤانسته وحضّه على الإستراحة في حال ظهور علامات التعب عليه.

- تشغيل الراديو والانتباه إلى الأخبار أو أحد البرامج.