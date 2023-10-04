طريقة إصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية وخطوات تجديدها

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية أن هناك غرامة لمن فقد هويته الوطنية أو اتلفها اكثر من مرة، تُقدر بـ 100 ريال سعودي.

وأوضحت الأحوال المدنية السعودية ردًا على أحد الاسئلة الواردة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "اكس" تويتر سابقًا، والتي جاء فيها " هل يوجد رسوم على إصدار بدل تالف للهوية الوطنية؟"، أن هناك غرامة لمن فقد هويته أو اتلفها أكثر من مرة.

وفقال الأحوال المدنية:"يتم احتساب غرامة عند إصدار بدل تالف للمرة الثانية ومقدارها ١٠٠ ريال".

وفي السطور التالية نستعرض طريقة إصدار بدل فاقد الهوية الوطنية وطريقة تجديديها

خطوات إصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية

الدخول عبر حسابك على منصة أبشر.

اختيار خدماتي.

الأحوال المدنية.

الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

اختيار بطاقة الهوية الوطنية من القائمة.

تعبئة البيانات المطلوبة.

حجز موعد إلكتروني عبر خدمة "بدل فاقد".

إحضار المتطلبات كافة المذكورة بتذكرة الموعد.

شروط صورة الهوية الوطنية

1- ذات خلفية بيضاء.

2- دون نظارات أو عدسات.

3- تغطية شعر الرأس.

4- يجب أن تكون حديثة وملونة.

5- زينة خفيفة.

خطوات تجديد الهوية الوطنية

الدخول إلى منصة أبشر والضغط على خيار خدمات من تبويب خدماتي. اختيار الأحوال المدنية والضغط على أيقونة تجديد الهوية الوطنية. قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية وفق المطلوب. اختيار العنوان لاستلام الهوية الوطنية ودفع أجور التوصيل.

حالات استبدال صورة الهوية الوطنية

كما لفتت “الأحوال المدنية”، إلى أنه هناك عدة شروط محددة لاستبدال صورة الهوية الوطنية تتمثل في:

- تجديد الهوية الوطنية، و تغيّر الملامح، بموجب تقارير طبية.