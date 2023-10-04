منافسة قوية بين الحجار ورمضان في آخر حفلات أكتوبر

تحتفل مصر الحبيبة بذكرى انتصارات شهر أكتوبر العظيم، وهذا العام يكون احتفالًا بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر المجيد، إذ تقام الكثير من الفعاليات والاحتفالات الرسمية والشعبية في مختلف أنحاء البلاد، وشارك عدد كبير من نجوم الفن والطرب في لإحياء حفلات شعبية ضخمة للمواطنين في عدد من محافظات مصر المختلفة وبالقاهرة والجيزة، آخر حفلتين من نصيب المطرب الكبير على الحجار والفنان محمد رمضان.

علي الحجار على مسرح السامر:

إذ يستعد النجم علي الحجار، لإحياء حفل غنائي ضخم اليوم 4 أكتوبر، بعنوان "مصر 5000 سنة حضارة.. 50 سنة عبور"، على مسرح السامر بالعجوزة، وذلك ضمن احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإشراف الإدارة المركزية للشئون.

المطرب على الحجار في برفات الحفل

تبدأ الاحتفالية بعرض فيلم من إنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية عن العبور، إلى جانب تقديم أوبريت فني لفرقة النيل للغناء الشعبي بالاشتراك مع فرق سوهاج والعريش وأسوان والإسكندرية للفنون الشعبية.

من المقرر أن يقدم الفنان كريم كوجاك، حفل انتصارات أكتوبر والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، كما سيتم تقديم أوبريت جيش الشمس، ومن المقرر إذاعة الحفل عبر قناة الحياة.

يجري حاليًّا النجم الكبير علي الحجار بروفات حفله المقرر إحياؤه على مسرح السامر بالعجوزة، بمناسبة احتفالات أكتوبر المجيدة، بحضور الفنان تامر عبدالمنعم، ومن المقرر أن يحمل الحفل عددًا من المفاجآت، ويقدم الحجار خلاله عددًا من أغانيه القديمة والحديثة وأغاني أكتوبر.

محمد رمضان في أسوان:

أعلن الفنان محمد رمضان، إحياءه حفلًا جديدًا بـ ستاد أسوان الجمعة المقبلة، وذلك بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

نشر محمد رمضان بوستر الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، وعلق: أقوى حفلة في مصر بمناسبة 50 سنة نصر، الجمعة يوم 6 أكتوبر الساعة 9 مساءً في عاصمة الفراعنة.. ستاد أسوان يجمعنا.

من المعروف أن شارك عدد من النجوم في احتفالات انتصارات أكتوبر منها حفل قام في متحف الحضارات يوم 2 أكتوبر، يشارك فيه عدد من النجوم هم حميد الشاعري، هشام عباس، عبدالباسط حمودة، رضا البحراوي، رامي صبري، محمود الليثي وبوسي.