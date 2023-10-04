تفحم عدد من السيارات.. تفاصيل اندلاع حريق هائل في الدقي

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل اندلع، منذ قليل، في شركة لصيانة السيارات بمنطقة الدقي محافظة الحيزة، دون وقوع ضحايا بشرية.



وقال شهود عيان إن النيران اندلعت في الشركة الألمانية لصيانة السيارات كائنة بالطابق الأرضي في عقار بشارع الارناؤوطي، بدائرة قسم شرطة الدقي ،وأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، ما ادي لاختراق وتفحم عدد من السيارات،وطالت ألسنة النيران واجهة الطابق الأول بذات العقار واحتراق عدد من أجهزة التكيف، دون ضحايا في الأرواح.

كانت غرفة النجدة قد تلقت بلاغ مفاده نشوب حريق في ورشة لصيانة السيارات قابعة بالطابق الأرضي لأحد العقارات بمنطقة الدقي محافظة الحيزة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها الأجزاء والعقارات المجاورة.