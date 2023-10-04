تحرير 51 محضراً وإعدام 136 كجم مواد غذائية بطور سيناء

في ضوء أعمال حملة 100 يوم صحة، شنت مديرة الصحة بمحافظ جنوب سيناء، و بتوجيهات من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حملة تفتيشية مكبرة على اماكن تداول الاغذية والمشروبات بمدن المحافظة، وذلك لضمان تقديم غذاء أمن لقاطنى المدينة وزوارها .

وبناءاً على التكليف المباشر من الدكتور عبد التواب عريضة وكيل الوزارة، وتحت اشراف من الدكتور احمد حسانين، وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى ، وتحت اشراف مصطفى خليل، القائم باعمال مدير مراقبة الاغذية بالمديرية تشكلت لجنة من:- عبد الفتاح النجار مراقب اغذية الادارة الصحية بطور سيناء، و محمود عطوان مفتش اغذية الطور، وتم شن حملة مرور على اماكن تداول الاغذية والمشروبات بالمدينة وتم خلالها المرور على 34 منشأة .

وقامت اللجنة بتحرير 28 محضر نظافة وكذلك 21 محضر لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالاغذية.

كما تم تحرير محضرين ضبط لكمية بلغ وزنها 26 كجم لاغذية منتهية الصلاحية وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى بإجمالي محاضر بلغ عددها 51 محضر.

كما تم اعدام 136 كجم و 36 لتر لاغذية ومشروبات فاسدة وبها تغير بالخواص الطبيعية.

كما تم سحب عدد 4 عينات وارسالها للمعامل المركزية للتحليل وبيان مدى صحتها للاستهلاك الادمى.

وتستمر حملات المرور والتفتيش علي اماكن تداول الاغذية والمشروبات لضمان تقديم غذاء صحي أمن لجميع المواطنين بالمحافظة.

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