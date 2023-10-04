حملة لرفع الإشغالات أمام مدارس حي شبرا

شنت الاجهزه الخدميه استمرار حملات الإشغالات والنظافة بالمنشآت التعليمية بنطاق حى شرق تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد أنور رئيس حى شرق بالاهتمام بتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومناخ مناسب للطلبة ومحو كل العوامل السلبية ولاسيما بالمحيط الخارجي لها من حيث الإشغالات وعدم تواجد الباعة الجائلين وحالة النظافة العامة داخليا وخارجيا، فقد قامت اللجنة المشكلة برئاسة نائب رئيس الحى وتعاون الإدارات المختصة وشرطة المرافق بالمرور على المنشآت التعليميه ورفع الإشغالات من محيطها.

كم شدد رئيس الحى بضروره تكثيف الحملات المروريه بمحيط المنشآت لتلافى السلبيات من عدم وجود أى معوقات تعرقل سير العمليه التعليمية.

كما أكد ضرورة استمرار لجان المرور بشكل دورى للتأكد من عدم تواجد أى من الإشغالات أو الباعة الجائلين والحفاظ على حالة النظافة العامة فى المحيطين الداخلى والخارجى لجميع المدارس.