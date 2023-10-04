إحالة العاملين بمركز شباب الشوبك للتحقيق

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، متابعي الإدارات الفرعية بمتابعة ميدانية مفاجأة لمراكز الشباب على مستوى المحافظة، والتي شملت 41 مركز شباب بمختلف الإدارات الفرعية.

واثناء الجولة تبين غلق مركز شباب الشوبك التابع لإدارة شبين القناطر أثناء الفترة المسائية وغياب جميع العاملين وتم تحويلهم للشئون القانونية.

وشملت المتابعات مراجعة العضويات بعدد من مراكز الشباب واستيفاء السجلات المالية والإيصالات ومراجعه عوامل الأمن والسلامة الخاصة بالملاعب وحمامات السباحة حرصا على أمن وسلامة المترددين، كذلك التأكد من اوارق المدربين والمنقذين، ومراجعة الأعمال الخاصة بالاستثمار بمراكز الشباب ، والألتزام بالمواعيد المحددة بكل فترة مع تنفيذ الأنشطة الصيفية.

كما تم التنبيه علي صيانة مرافق المركز بشكل دوري والعمل علي ترشيد استهلاك الكهرباء وإطفاء أنوار الملعب في حال عدم وجود أنشطه وتم تدوين جميع الملاحظات بسجل الزيارات والتنبيه على تلافي الملاحظات، وقبول سداد اشتراك العضوية، وتغير الإعلام التالفة الموجودة أعلى المباني الإدارية.

شملت المتابعة 6 مراكز شباب بكفر شكر ، و 6 مراكز بإدارة الخانكة ، و 7 من إدارة بنها ، و 3شبرا الخيمة ، أما قليوب 7مراكز ، و 4بإدارة طوخ ، و 5 بإدارة شبين القناطر ، و مركزين بإدارة شباب القناطر الخيرية .

تهدف المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب إلى التأكيد على التزام العاملين، وتقديم الخدمات، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمراكز، وكذلك مراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية وتنفيذ الأنشطة.