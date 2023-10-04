تعرف على أكبر انتصار للأهلي أمام إنبي وقائمة الهدافين قبل صدام الليلة

كأس مصر

تنتظر جماهير المارد الأحمر، انطلاق صافرة أحداث مواجهة اليوم، عندما يلتقي الأهلي أمام انبى، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر.

ألقاب الأهلي وانبي

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراة انبي الليلة، ويملك فى جعبته 38 لقب بـ كأس مصر، بالاضافة الى توجده كوصيفا 16 نسخة.

وعلى الجانب الأخر توج انبى بكأس مصر مرتين فى تاريخه، نسخة 2004 ـ 2005 عندما هزم الاتحاد السكندري، والثاني نسخة 2010 ـ 2011 على حسان انبي.

أكبر نتيجة للأهلي وإنبي

حقق الأهلى فوزا كبيرا أمام إنبى بكأس مصر نسخة 2012 – 2013 بنتيجة( 5 ـ 1 )، فيما استطاع الفريق البترولي تحقيق أكبر هزيمة للمارد الأحمر بثلاثية نظيفة بالبطولة عام 2007 – 2008.

قائمة الهدافين

ويعتلي محمد بركات، لاعب الأهلى السابق، قائمة هدافي مواجهات الأحمر أمام إنبى برصيد 7 أهداف، ويتواجد عماد متعب فى المركز الثانى برصيد 5 أهداف، ويأتي فلافيو مهاجم الشياطين الحمر فى المركز الثالث برصيد 3 أهداف، بجانب إسلام عوض وأحمد رؤوف لاعبا إنبى.

مواجهات الأهلي وانبي

موسم 2003-2004

تقابل الأهلي وانبي في الدور نصف النهائي من كأس مصر ، وفاز الأحمر بنتيجة 2-1.

موسم 2011-2012

ولعب الأهلي أمام انبي في دور الـ16 من الكأس ، وفاز إنبي بهدف عكسي أحرزه رامي ربيعة.

موسم 2015-2016

وواجه الأهلي نظيره انبي في الدور نصف النهائي بكأس مصر، وحسمها الأحمر بنتيجة 2-1.

موسم 2020-2021

وجمعت الأهلى وانبي مواجهة حاسمة في دور ال16 من كأس مصر، وفاز الأحمر بهدف نظيف، أحرز هدف الأهلي صلاح محسن.

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى تلك المرحلة على حساب المصري البورسعيدي، بينما تأهل إنبي إلى الدور ذاته بالفوز على نظيره النجوم.

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة الأهلي وإنبي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة و المملكة العربية السعودية وسيتم بث المواجهة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.