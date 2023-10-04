الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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روسيا.. 15% ارتفاعًا في إيرادات النفط والغاز

غاز روسيا
غاز روسيا

ارتفعت إيرادات الميزانية الروسية من قطاع النفط والغاز بنسبة 15% في سبتمبر الماضي على أساس شهري إلى 739.9 مليار روبل، وفقًا للأرقام التي قدمتها وزارة المالية.

غاز روسيا

وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، وصلت تلك الإيرادات إلى 5.576 تريليون روبل، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «تاس».    

ترجع الزيادة في إيرادات سبتمبر بشكل رئيسي إلى ضريبة استخراج المعادن، التي جلبت 1.087 تريليون روبل إلى الميزانية الروسية بزيادة بنسبة 24٪ مقارنة بشهر أغسطس.

كما ارتفعت إيرادات الميزانية من تحصيل رسوم التصدير بنسبة 35% إلى 105.9 مليار روبل.

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