على خلاف مع أهل المتهم.. التحريات في واقعة العثور على جثمان سيدة بالخانكة

بينت التحريات الأولية بواقعة العثور على جثمان سيدة تدعى دنيا. ح. ص، 29 سنة مقيمة بقرية القلج بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، داخل شقتها أن المجني عليها كانت تعاني من معاملة أهل الزوج السيئة، وكانوا دائمي الشجار معها.

التحريات في واقعة العثور على جثمان سيدة بالخانكة.. أهل المتهم دائمو الشجار معها

وأفادت التحريات التي أجراها فريق المباحث بالخانكة، بنشوب عدة مشادات بين المجنى عليها وزوجها، ما جعلها تطلب الطلاق، وفي يوم الواقعة احتد الكلام بينهما وتطورت المشادة الكلامية لمشاجرة، انتهت إلى قيام الزوج بطعنها عدة طعنات متفرقة منها في الرقبة وعدة حروق بالجسد.

وفي وقت آخ ، تحفظت الأجهزة الأمنية بالخانكة ، على جثمان المجني عليها ، تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لمعرفة سبب الوفاة وإعداد تقرير بشأن الواقعة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفاة.

سائق بالخانكة ينهي حياة زوجته ويشعل النيران فيها.. ما القصة

وكان قد اقدم سائق علي التخلص من حياة زوجتة، في قرية القلج بالخانكة فى محافظة القليوبية ، بعد أن تعدى عليها حتى توفيت داخل منزلها فأشعل النيران في جثتها ولاذ بالفرار

البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان إحدى السيدات مقتولة داخل شقتها الكائنة بمنطقة القلج.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث، وعثروا على جثمان سيدة تدعى دنيا 29 في العقد الثالث من العمر داخل شقتها، وبها حروق بالجسد وطعنات وقطع حاد بالرقبة والمعصمين، واتهمت الأسرة زوجها ويدعى ع.ع، الذي لاذ بالفرار بإرتكاب الواقعة.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الخانكة العام تمهيدًا لعرضها على الطب الشرعي، وتشريح الجثمان للوقوف على الأسباب الحقيقة التي أدت إلى الوفاة، ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية من جهودهم للقبض على المتهم الهارب.

وفي واقعة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط مسجل خطر، سبق اتهامه في 13 قضية، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة الخصوص، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وسلاح ناري وذخائر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد تمكن ضباط مباحث القسم بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط "محمد ف ع"، 49 سنة، مسجل خطر، سبق اتهامه في 13 قضية، مقيم دائرة القسم، وبحوزته كيلو جرام من مخدر الهيروين والحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته الغير مشروعه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

