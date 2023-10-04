الإمام الأكبر يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر

هنأ فضيلة الإمام الأكبر، أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشَّريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهوريَّة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري، والقوات المسلحة الباسلة؛ قيادة وضباطا وجنودا، بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.



حرب أكتوبر كانت ولاتزال وستظل من أعظم الملاحم العسكرية في تاريخ مصر والعالم العربي



أكد فضيلة الإمام الأكبر أن حرب أكتوبر كانت ولاتزال وستظل من أعظم الملاحم العسكرية في تاريخ مصر والعالم العربي، بما تجسده من بطولات وتضحيات قوات جيشنا البواسل وشعبنا العظيم في الدفاع عن الوطن والزود عنه والحفاظ على حقوقه وكرامته، وستبقى شاهدًا على شجاعة الجيش المصري، ودليلًا على أن جنود مصر كانوا ولا يزالون الدرع الواقي والحارس الأمين الذي حماها طوال تاريخها من الغزاة والمعتدين.

شيخ الأزهر يدعو المصريين لاستلهام معاني الإصرار والعزيمة والعمل الجاد لبناء وطننا وتحقيق نهضته وأن يكون هذا الانتصار العظيم حافزا لهم لبذل الجهد

دعا فضيلة الإمام الأكبر جميع المصريين لاستلهام معاني الإصرار والعزيمة والعمل الجاد لبناء وطننا وتحقيق نهضته، وأن يكون هذا الانتصار العظيم حافزا لهم لبذل الجهد والعرق في سبيل النهوض بمصرنا الحبيبة، والإسهام في نهضتها وتطورها، سائلًا المولى عز وجل أن يرحم شهداءنا الأبرار البواسل الذين ضحوا بدمائهم من أجل نصرة الوطن، وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يعيد علينا هذه الانتصارات بمزيد من الخير والنمو والرخاء والاستقرار.

أطلقت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ فعاليات دورة "إعداد الداعية المعاصر" بأكاديمية الأزهر، تستمر فعاليتهما لمدة شهرين، بمشاركة (٥٠) إمامًا وداعية من دول (السودان، نيجيريا، جزر القمر، سيراليون)، والمنعقدة بمدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة.



قال الدكتور حسن الصغير رئيس الأكاديمية، إن الدورات تأتي في إطار النهوض بالمستوى العلمي والعملي للأئمة والدعاة الوافدين، وتأكيداً لدورهم المحوري في نشر مبادئ الدين الإسلامي الوسطى المعتدل في أنحاء العالم، خاصة في المجالات الشرعية والفكرية، وتقديم الدعم لهم فيما يخص التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة بصفة عامة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلام الجديد، حتى يكونوا على دراية بمجريات العصر وتطوراته، والدفاع والحديث عن القضايا المثارة بفكر مستنير.



