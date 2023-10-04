نظم حفل ختام دورة كرة القدم في مركز شباب النهضة بقطاع الفرافرة، والخاص بنهائي دوري كرة القدم الخماسي على ملعب النجيل الصناعي في مركز شباب النهضة. انتهت فعاليات البطولة بشكل رائع وسعد الحضور بها.

نظم مركز شباب النهضة بقطاع الفرافرة حفل ختام دورة كرة القدم، وحضر حفل الختام العديد من نجوم مركز ومدينة الفرافرة، بقيادة نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الفرافرة ووسلامة على محمد نائب أول مركز ومدينة الفرافرة، ومجلس إدارة مركز شباب النهضة وهيئة الإدارة في المركز.

أكد بهاء الدين شوقي مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد أن المسابقات الثقافية والدينية والرياضية تشجع الشباب على الاطلاع والبحث والتعلم للحصول على المعلومات وتطوير مهاراتهم الحياتية، وتوزيع الجوائز يشجع الشباب على بذل الجهد للحصول عليها.

بدأت مباراة نهائي الدوري ولم تكن مجرد مباراة، بل كانت عرسًا متكاملاً من جميع الأطراف. كانت المباراة بين فريقي الأبطال والصقور مثيرة ومليئة بالإبداع والحماس، وانتهت بالتعادل 4/4 وتم حسمها بضربات الجزاء لصالح فريق الأبطال وبمركز شباب النهضة. وتم تكريم فريق الأبطال من قبل رئيس مجلس إدارة المركز ومدير المركز.

تم تنظيم الحفل تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبإشراف بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد.

مركز شباب النهضة بالفرافرة ينظم حفل ختام دورة كرة القدم الخماسية

مركز شباب النهضة بالفرافرة ينظم حفل ختام دورة كرة القدم الخماسية

مركز شباب النهضة بالفرافرة ينظم حفل ختام دورة كرة القدم الخماسية