"شباب الوادي الجديد" تنظم ورشة حرفية لمشغولات هاند ميد

أقيمت أول فعاليات مشغولات الهاند ميد في مركز شباب القصر في قطاع الداخلة بمشاركة 15 ناديًا للفتيات والتطوع. تناولت ورشة العمل تعريفًا من المدرب أحمد محمد سيد بفن الحفر على الخشب وتاريخه واستخداماته عبر العصور كونه فنًا مستوحى من الفنون الإسلامية. وأوضح أيضًا مكانة فن الحفر على الخشب بين الأصالة والحداثة، مشيرًا إلى أن الندوة تمت بطريقة نظرية وعلمية بهدف تدريب المشاركين وتنمية قدراتهم.

وأكد أحمد محمد أن لهذه المهنة قيمتها التراثية المهمة وتستخدم في أرقى الأثاث وقطع الديكور والسقوف ودور العبادة وديكور المنازل والخزائن والكراسي وحوامل المصاحف، ومن أنواعها الخشب المحفور المطعم بالصدف والخشب المطعم بالفضة والصدف، بالإضافة إلى الخشب المطعم بالعظم والصدف والخشب المطعم بالموزاييك.

أكد بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، على أهمية الاهتمام بالشباب كونهم القوة الفاعلة في بناء الوطن والعمل على استغلال أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات في مختلف الأعمار.

تمت الفعاليات برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد.

الشباب والرياضة بالوادي الجديد تنظم "ورشة حرفية" لمشغولات هاند ميد

الشباب والرياضة بالوادي الجديد تنظم "ورشة حرفية" لمشغولات هاند ميد