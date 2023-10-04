نظمت إدارة البرلمان والتعليم والمدنية التابعة لإدارة الشباب والرياضة، بحضور 33 مشرفًا من الشعب، دورة تنشيطية ضمن الخطة الصيفية. يجدر بالذكر أن أهمية هذه الدورة التنشيطية لمشرفي الشعب البرلمانية هي تنمية مهاراتهم في مراكز الشباب وزيادة معرفتهم في ضوء العمل على نشر الشعب البرلمانية للشباب في مراكز الشباب المختلفة. يأتي ذلك في إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة لتثقيف المشرفين لمواكبة التطورات والعمل بشكل وفكر واحد على أساس قواعد صحيحة.

ناقش المدرب أحمد جمال مع المشرفين ثلاثة محاور: أسباب فخرهم بدورهم كمشرفين بالبرلمان، والهدف من البرلمان وهو اكتساب المعلومات والمهارات والقيم التي تمكنهم من المشاركة الإيجابية والفعالة في الحياة السياسية ليصبحوا مسئولين وقادة في تحقيق تنمية المجتمع والمشاركة في تأهيل ورفع كفاءة الشباب والشباب المبتدئين بإعداد جيل واعٍ سياسيًا قادر على تحمل المسئولية.

وأضاف أحمد جمال معلومات عن أركان الدولة وأنواع السلطات، وشرح حول مجلس النواب والشيوخ وتشكيلهم واختصاصاتهم، وقد قام بشرح النظرية والعلمية وأدوات الرقابة البرلمانية والتطبيق العملي للمشرفين واستخدام أدوات الرقابة وكيفية عقد جلسة برلمانية وإجراءاتها.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد.

دورة تنشيطية لمشرفي الشعب البرلمانية بمركز شباب الداخلة

دورة تنشيطية لمشرفي الشعب البرلمانية بمركز شباب الداخلة