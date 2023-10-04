مركز شباب تنيده ببلاط يحصد المركز الرابع على مستوى الجمهورية "مسابقة الإبداع"

حقق مركز شباب تنيده في قطاع بلاط المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة الإبداع. تهدف التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية إلى اكتشاف المواهب الفنية والأدبية وتنمية المهارات الإبداعية لدى الشباب. تقدم القيادة السياسية كافة الدعم للشباب في جميع أنحاء الجمهورية لتمكينهم من الفرصة للتفوق والإبداع في مختلف المجالات.

يعد حصول مركز شباب تنيده في قطاع بلاط على المركز الرابع في مسابقة الإبداع على مستوى الجمهورية إنجازًا لافتًا ومشجعًا للشباب في مصر. فقد وفّرت هذه المسابقة فرصة للشباب في جميع أنحاء البلاد لإبراز مواهبهم ومهاراتهم الإبداعية في مختلف المجالات، كما وتم اكتشاف العديد من المواهب الشابة المبدعة والمحبة للفن والأدب.

يؤكد الدعم السياسي الذي تلقاه الشباب في جميع أنحاء الجمهورية على أهمية دعم الشباب والاهتمام بهم، حيث إنهم يعتبرون المستقبل الواعد للبلاد. لذلك، يجب توفير المنصات والفرص للشباب للتعبير عن أفكارهم والتعبير عن إبداعاتهم في المجالات المختلفة، كما يجب تشجيعهم ودعمهم لتحقيق النجاح والتميز.

يجب أن يُذكر أن مسابقة الإبداع هي مجرد خطوة واحدة في طريق التطوير الشامل للشباب، وأنه يجب الاهتمام بتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل لتجعلهم قادرين على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد.