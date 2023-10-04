"رياضة الوادي الجديد" تحصد أعلى نسبة تسجيل بأولمبياد الطفل "النسخة الرابعة"

تتصدر إدارة التنمية والنشء في مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد أعلى نسبة تسجيل في أولمبياد الطفل المصري النسخة الرابعة على مستوى الجمهورية حتى الآن.

يأتي تنفيذ أولمبياد الطفل المصري في نسخته الرابعة في إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة لرعاية النشء واكتشاف المواهب الواعدة منهم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة منذ الصغر وتنمية القيم الإيجابية وتعزيز مفهوم المواطنة لديهم.

الشباب والرياضة بالوادي الجديد.. أعلى نسبة تسجيل باولمبياد الطفل المصرى "النسخه الرابعة"

يتم ذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات والأنشطة المخصصة للطلائع على مدار العام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخاصةً أن الحدث يحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتستعد المنافسة بين المشاركين على 12 لعبة من أولمبياد الطفل المصري، بما في ذلك كرة القدم الخماسية وكرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد والألعاب القوى والسباحة والكاراتيه والمصارعة ورفع الأثقال والتايكوندو والجودو.

يحظى الحدث برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد.