"الوادي الجديد" يحصد ميدالتين "فضية وبرونزية" في بطولة الجمهورية لألعاب القوي

شاركت إدارة الأداء الرياضي في مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد في بطولة الجمهورية تحت ٢٠ سنة التي أقيمت في استاد هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية. وحقق المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي نجاحًا في ألعاب القوى بالوادي الجديد.

حصل البطل محمد محمود عيد آدم على الميدالية الفضية الثانية في سباق ٤٠٠ متر حواجز رجال بعد منافسة قوية في أول مشاركة له في هذا السباق. بينما حصل اللاعب يوسف إبراهيم عبد الصبور على الميدالية البرونزية وتم تجنب مشاركته في سباق ٢٠٠ متر بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم الرياضة بكل قوة وهو المحفز الرئيسي لتحقيق التطور والتقدم والإنجازات في الرياضة المصرية. وأوضح أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يعد نواة للمنتخبات من خلال معايير محددة لاختيار الموهوبين في جميع المحافظات وإدراجهم في المشروع لتأهيلهم للمشاركة في البطولات المختلفة في مراحل المشروع، بدءًا من مرحلة "الناشئين الواعدين" وصولًا لمرحلة البطولة وتمثيلهم للأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية.

أشاد بهاء الدين شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، بتحقيق البطولة وحصولهم على الميداليات الفضية والبرونزية والمراكز المتقدمة. وأكد أن رسالتهم في المشروع هي رسالة تربوية وطنية وفنية ورياضية، مشيرًا إلى دور المشروع والمتابعة والتقييم المنتظم لتحقيق الأهداف المرجوة.

أعرب بهاء شوقي عن سعادته الكبيرة بنجاح البطل في تحقيق أرقام قياسية وحصوله على الميداليات، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تعد حافزًا معنويًا كبيرًا ودافعًا هامًا لمواصلة التميز الرياضي في المشروع. وشملت البطولة منافسة مجموعة من الأبطال للجيل الذهبي، والتي ترعاها وزارة الشباب والرياضة.

ويجدر بالذكر أن بطولة الجمهورية تحت ٢٠ سنة لألعاب القوى تنفذها وزارة الشباب والرياضة في إطار المشروع القومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع محافظات الجمهورية.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبإشراف عام من بهاء الدين شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة في الوادي الجديد.