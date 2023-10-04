شهد مركز شباب السبط التابع لإدارة شباب الخارجة إقبالًا كبيرًا على الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال. بدأت الجمعية في تمام الساعة التاسعة صباحًا واستمرت حتى الساعة السابعة مساءً. قام عضو قانوني وعضو في إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية، بالإضافة إلى عضو رئيس قسم الهيئات بالإدارة ومسؤولة الشباب بالإدارة، بالإشراف على انعقاد الجمعية العمومية بمركز شباب السبط

يجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية العادية والمسددين للاشتراك هو 106 عضو، في حين حضر 104 عضو في مركز شباب السبط. تم تصديق الحساب الختامي للعام المالي 2023/2022 واعتماد موازنة خطة المركز العام المالي 2024/2023 مع اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للوائح والقوانين المعتمدة في إجراءات الجمعية العمومية.

ومن الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية التي عقدت في مركز شباب السبط تضمنت بندًا يتعلق بـ "عضو تحت السن". يأتي انعقاد الجمعيات العمومية في مراكز شباب المحافظة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بإشراف عام من بهاء الدين شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد.

"رياضة الوادي الجديد" مركز شباب السبط يشهد الجمعية العمومية بالخارجة