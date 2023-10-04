"رياضة الوادي الجديد" تنظم مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية

نظمت مديرية الشباب والرياضة في الوادي الجديد فعاليات لتعزيز ممارسة الرياضة في الأحياء السكنية بحي الأمل.

صرح بهاء الدين شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة في الوادي الجديد، أن تنفيذ المشروع يشمل مشاركة مجموعة من المدربين وأخصائيي الرياضة في المديرية حيث يتم تنفيذ البرنامج كل يوم جمعة من كل أسبوع ويشمل أنشطة رياضية متنوعة مثل المشي والجري وتمارين رياضية. يتم توفير أدوات التدريب مثل الكرات والأقماع والوسائل الرياضية لـ 150 شابًا وفتاة.

يهدف المشروع إلى تشجيع ممارسة الرياضة في الأحياء السكنية وتم توزيع جوائز وهدايا للمشاركين. يتم تنظيم البرنامج بالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية في وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة في الوادي الجديد. يقام المشروع كل يوم جمعة في أماكن مختلفة لنشر حب ممارسة الرياضة في الأحياء السكنية بغض النظر عن العمر.

تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومحافظ الوادي الجديد اللواء الدكتور محمد الزملوط، وتتم متابعة المشروع من قبل بهاء الدين شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة في الوادي الجديد.

"رياضة الوادي الجديد" تنظم مشروع تنشيط الرياضة بالاحياء السكنية