"رياضة الوادي الجديد" تنظم تدريبات المشروع القومى للكرة النسائية

تعاونت مديرية الشباب والرياضة في الوادي الجديد "إدارة التنمية الرياضية" مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية لتنظيم فعاليات تدريب المشروع القومي للكرة النسائية تحت شعار "الف بنت .. الف حلم" في مركز شباب الراشدة التابع لإدارة شباب الداخلة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالمرأة المصرية والكرة النسائية لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة للفتيات ويتم التدريب على ملعب مركز شباب الراشدة بإشراف مدربين متخصصين في مجال كرة القدم.

أوضح بهاء الدين شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد أن المشروع يستهدف تعليم الفتيات مهارات كرة القدم وكذلك نشر ثقافة اللعبة للفتيات لجميع الفئات العمرية وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة وذلك لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي على المرأة ويتم توفير أدوات التدريب من كرات وأقماع ووسائل رياضية

تحت رعايه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وإشراف عام بهاء الدين شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد

تدريبات المشروع القومى للكرة النسائية