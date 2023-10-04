مركز شباب الفرافرة ينظم "ورشة عمل حرفية"عن التريكو والكورشية

نظمت الإدارة الشبابية والرياضية التابعة لإدارة التنمية الشبابية بالتعاون مع 20 فتاة من أعضاء التطوع والفتيات والنساء. وأشارت المدربة سهير عبد المغني إلى أنواع الغرز المختلفة وكيفية عملها، وقد قدمت لهن نموذجًا ليقمن بتدريب السيدات والفتيات على الحرف البدوية المصنوعة محليًا بهدف توفير فرص عمل لهن وتعود بالنفع عليهن وعلى المجتمع بشكل عام، وتساهم في زيادة دخلهن.

أكد شوقي، المدير العام للشباب والرياضة في الوادي الجديد، على أهمية مثل هذه الدورات التدريبية التي تساعد المرأة المصرية والشباب عمومًا على الاعتماد على أنفسهم في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وتفتح لهم مصدرًا جديدًا للرزق يحسن من مستوى الاقتصاد وتحسين مستوى حياتهم.

وتسعى هذه الورش إلى تشجيع الابتكار والإبداع وتقديم الأفكار واكتساب المهارات من خلال التدريب والتأهيل للفتيات والسيدات والشباب، والعمل على تمكينهم اقتصاديًا وخلق فرص عمل متنوعة وتأهيلهم لسوق العمل ومعرفة طرق ومصادر التسويق.

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